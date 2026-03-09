В ЕК не подтвердили получение письма от Орбана о санкциях против России

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен не смогла подтвердить получение письма от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с просьбой приостановить все санкции на российскую энергетику.
Ранее в понедельник Орбан заявил, что обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть решения ЕС по санкциям против российского энергосектора.
"Я тоже видела эти сообщения. Мне нужно проверить, получили ли мы такое письмо, и затем вернуться к вам с ответом", - ответила она на брифинге на соответствующий вопрос.
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивали до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 11,58% - до 103,42 доллара за баррель.