15:03 09.03.2026
в мире
венгрия
европа
ближний восток
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире, венгрия, европа, ближний восток, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, brent, мирный план сша по украине
В ЕК не подтвердили получение письма от Орбана о санкциях против России

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен не смогла подтвердить получение письма от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с просьбой приостановить все санкции на российскую энергетику.
Ранее в понедельник Орбан заявил, что обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть решения ЕС по санкциям против российского энергосектора.
"Я тоже видела эти сообщения. Мне нужно проверить, получили ли мы такое письмо, и затем вернуться к вам с ответом", - ответила она на брифинге на соответствующий вопрос.
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивали до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 11,58% - до 103,42 доллара за баррель.
Фон дер Ляйен отметила влияние конфликта на Ближнем Востоке на торговлю
В миреВенгрияЕвропаБлижний ВостокВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзBrentМирный план США по Украине
 
 
