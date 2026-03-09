В ЕК не подтвердили получение письма от Орбана о санкциях против России

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен не смогла подтвердить получение письма от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с просьбой приостановить все санкции на российскую энергетику.

"Я тоже видела эти сообщения. Мне нужно проверить, получили ли мы такое письмо, и затем вернуться к вам с ответом", - ответила она на брифинге на соответствующий вопрос.