https://ria.ru/20260309/dzjuba-2079567956.html
Дзюба признался, что передумал завершать карьеру по окончании сезона
Дзюба признался, что передумал завершать карьеру по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Дзюба признался, что передумал завершать карьеру по окончании сезона
Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что хотел предстоящим летом завершить карьеру, но решил отыграть еще сезон. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T21:54:00+03:00
2026-03-09T21:54:00+03:00
2026-03-09T21:54:00+03:00
футбол
спорт
акрон
артём дзюба
акрон (тольятти)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005854548_0:272:1080:880_1920x0_80_0_0_455fbab86cc2583f3f86becf7f9dd639.jpg
https://ria.ru/20260309/dzjuba-2079567773.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005854548_0:171:1080:981_1920x0_80_0_0_0bf613abee64fbd582f60ff9f9527a22.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, акрон, артём дзюба, акрон (тольятти)
Футбол, Спорт, Акрон, Артём Дзюба, Акрон (Тольятти)
Дзюба признался, что передумал завершать карьеру по окончании сезона
Дзюба заявил, что хотел завершить карьеру, но решил отыграть еще сезон