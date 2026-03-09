Рейтинг@Mail.ru
Дзюба признался, что передумал завершать карьеру по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
21:54 09.03.2026
Дзюба признался, что передумал завершать карьеру по окончании сезона
Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что хотел предстоящим летом завершить карьеру, но решил отыграть еще сезон. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что хотел предстоящим летом завершить карьеру, но решил отыграть еще сезон.
В текущем сезоне 37-летний нападающий провел 18 матчей и забил пять мячей. Его соглашение с "Акроном" истекает в конце июня.
«
"Хотел летом закончить, но смотрю - годик еще могу поиграть", - сказал Дзюба журналистам.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионата страны и сборной России. На клубном уровне нападающий по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также трижды - Кубок страны.
