https://ria.ru/20260309/drakony-2079483836.html
"Шанхайские драконы" находятся на связи с футбольным тренером Слуцким
"Шанхайские драконы" находятся на связи с футбольным тренером Слуцким - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Шанхайские драконы" находятся на связи с футбольным тренером Слуцким
Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости сообщил, что организация находится на... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T10:06:00+03:00
2026-03-09T10:06:00+03:00
2026-03-09T10:10:00+03:00
хоккей
шанхайские драконы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070430457_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_17a58d822c5051bd229cbc1c65a610d0.jpg
https://ria.ru/20260305/shirokov-2078840603.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070430457_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_b15a6ea11f0731dd3ceabc48ce79be28.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шанхайские драконы
Хоккей, Шанхайские драконы
"Шанхайские драконы" находятся на связи с футбольным тренером Слуцким
Белых : "Шанхайские драконы" на связи с футбольным тренером Слуцким
ШАНХАЙ, 9 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости сообщил, что организация находится на связи с бывшим тренером сборной России по футболу и нынешним наставником китайской команды "Шанхай Шэньхуа" Леонидом Слуцким.
"Шанхайские драконы" 5 и 7 марта провели вынесенные матчи чемпионата КХЛ против "Сибири" и "Барыса" в рамках проекта KHL World Games. Перед играми, которые состоялись в Шанхае, с прокатами выступила фигуристка Камила Валиева. "Драконы" также привлекли российского баскетболиста клуба НБА "Бруклин Нетс" Егора Демина и президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, которые в ходе видеобращения пригласили болельщиков на матчи.
"Мы выбираем не между видами спорта, а с точки зрения популярности и узнаваемости спортсмена. При всем уважении к "Зениту", но у клуба нет персон, которых знали бы в Китае так же, как, например, Егора Демина или, конечно же, Леонида Слуцкого. Но мы намерены по максимуму привлекать спортивных селебрити, кого в Китае знают хорошо. Что касается Слуцкого, то наша команда находится на связи с Леонидом Викторовичем. Руководитель нашего шанхайского офиса очень хорошо его знает. Мы очень уверенно держим руку на пульсе китайского футбола", - сказал Белых.
Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста команда выиграла два Суперкубка Китая.
Полностью интервью с Сергеем Белых читайте на сайте РИА Новости.