"Шанхайские драконы" находятся на связи с футбольным тренером Слуцким

"Шанхайские драконы" 5 и 7 марта провели вынесенные матчи чемпионата КХЛ против "Сибири" и "Барыса" в рамках проекта KHL World Games. Перед играми, которые состоялись в Шанхае, с прокатами выступила фигуристка Камила Валиева. "Драконы" также привлекли российского баскетболиста клуба НБА "Бруклин Нетс" Егора Демина и президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, которые в ходе видеобращения пригласили болельщиков на матчи.

"Мы выбираем не между видами спорта, а с точки зрения популярности и узнаваемости спортсмена. При всем уважении к "Зениту", но у клуба нет персон, которых знали бы в Китае так же, как, например, Егора Демина или, конечно же, Леонида Слуцкого. Но мы намерены по максимуму привлекать спортивных селебрити, кого в Китае знают хорошо. Что касается Слуцкого, то наша команда находится на связи с Леонидом Викторовичем. Руководитель нашего шанхайского офиса очень хорошо его знает. Мы очень уверенно держим руку на пульсе китайского футбола", - сказал Белых.