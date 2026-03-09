Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" находятся на связи с футбольным тренером Слуцким
10:06 09.03.2026
"Шанхайские драконы" находятся на связи с футбольным тренером Слуцким
"Шанхайские драконы" находятся на связи с футбольным тренером Слуцким
Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости сообщил, что организация находится на... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026
"Шанхайские драконы" находятся на связи с футбольным тренером Слуцким

ШАНХАЙ, 9 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости сообщил, что организация находится на связи с бывшим тренером сборной России по футболу и нынешним наставником китайской команды "Шанхай Шэньхуа" Леонидом Слуцким.
"Шанхайские драконы" 5 и 7 марта провели вынесенные матчи чемпионата КХЛ против "Сибири" и "Барыса" в рамках проекта KHL World Games. Перед играми, которые состоялись в Шанхае, с прокатами выступила фигуристка Камила Валиева. "Драконы" также привлекли российского баскетболиста клуба НБА "Бруклин Нетс" Егора Демина и президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, которые в ходе видеобращения пригласили болельщиков на матчи.
Хоккеисты Сибири - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Сборной России по хоккею не хватало на Олимпиаде-2026, заявил Широков
5 марта, 18:54
"Мы выбираем не между видами спорта, а с точки зрения популярности и узнаваемости спортсмена. При всем уважении к "Зениту", но у клуба нет персон, которых знали бы в Китае так же, как, например, Егора Демина или, конечно же, Леонида Слуцкого. Но мы намерены по максимуму привлекать спортивных селебрити, кого в Китае знают хорошо. Что касается Слуцкого, то наша команда находится на связи с Леонидом Викторовичем. Руководитель нашего шанхайского офиса очень хорошо его знает. Мы очень уверенно держим руку на пульсе китайского футбола", - сказал Белых.
Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста команда выиграла два Суперкубка Китая.
Полностью интервью с Сергеем Белых читайте на сайте РИА Новости.
 
