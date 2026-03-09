Дмитриев рассказал, как восстановить энергетическую безопасность в мире

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что восстановление энергетической безопасности в мире возможно обеспечить только с участием России.