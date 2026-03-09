Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал, как восстановить энергетическую безопасность в мире
09.03.2026
Дмитриев рассказал, как восстановить энергетическую безопасность в мире
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 09.03.2026
экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что восстановление энергетической безопасности в мире возможно обеспечить только с участием России.
"Диалог РФ и США важен для мира, поэтому только вместе с Россией можно восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность. Следите за новостями", - говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.
Глава РФПИ не привел других деталей в своем сообщении.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Сверхвысокие цены на нефть вряд ли продержатся долго, считает эксперт
Вчера, 20:26
 
ЭкономикаРоссияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
