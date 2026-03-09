https://ria.ru/20260309/dmitriev-2079494461.html
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти - РИА Новости, 09.03.2026
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл...
2026-03-09T11:35:00+03:00
2026-03-09T11:35:00+03:00
2026-03-09T12:51:00+03:00
экономика
россия
ближний восток
иран
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
российский фонд прямых инвестиций
россия
ближний восток
иран
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен при цене на нефть выше $110
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, куда отправятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас при ценах на нефть выше 110 долларов за баррель.
Ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, получать которое европейцам уже неоткуда.
"Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?" - написал Дмитриев в соцсети X
, прикрепив к своей публикации фотографию улыбающихся фон дер Ляйен и Каллас, сидящих рядом друг с другом.
Глава РФПИ 7 марта пошутил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений.
Из-за эскалации конфликта в Иране практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.