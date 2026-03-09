Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, куда отправятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас при ценах на нефть выше 110 долларов за баррель.

Ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, получать которое европейцам уже неоткуда.

"Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?" - написал Дмитриев в соцсети X , прикрепив к своей публикации фотографию улыбающихся фон дер Ляйен и Каллас, сидящих рядом друг с другом.

Глава РФПИ 7 марта пошутил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений.