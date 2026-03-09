Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 09.03.2026 (обновлено: 12:51 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/dmitriev-2079494461.html
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти - РИА Новости, 09.03.2026
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:35:00+03:00
2026-03-09T12:51:00+03:00
экономика
россия
ближний восток
иран
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062875747_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_3686358cee016401c934d7d2bca4ba3e.jpg
https://ria.ru/20260309/neft-2079492180.html
https://ria.ru/20260307/dmitriev-2079175424.html
россия
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062875747_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2bdc8e911e21b2b855d0d72afc866928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ближний восток, иран, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия
Экономика, Россия, Ближний Восток, Иран, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти

Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен при цене на нефть выше $110

© AP Photo / Omar HavanaУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, куда отправятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас при ценах на нефть выше 110 долларов за баррель.
Ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, получать которое европейцам уже неоткуда.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Аналитик предрек скачок инфляции в странах, полагающихся на импорт нефти
Вчера, 11:18
"Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?" - написал Дмитриев в соцсети X, прикрепив к своей публикации фотографию улыбающихся фон дер Ляйен и Каллас, сидящих рядом друг с другом.
Фотография, опубликованная Кириллом Дмитриевым в соцсети X
Фотография, опубликованная Кириллом Дмитриевым в соцсети X - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Фотография, опубликованная Кириллом Дмитриевым в соцсети X
Глава РФПИ 7 марта пошутил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений.
Из-за эскалации конфликта в Иране практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Дмитриев пошутил о том, как русофобы из ЕС будут умолять Москву о нефти
7 марта, 06:39
 
ЭкономикаРоссияБлижний ВостокИранКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала