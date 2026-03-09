Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" в матче полуфинала ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Хоккей
 
15:21 09.03.2026
Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" в матче полуфинала ЧР по бенди
Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" в матче полуфинала ЧР по бенди
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом, никита иванов, константин тюкавин, динамо москва
Хоккей, Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом, Никита Иванов, Константин Тюкавин, Динамо Москва
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккеисты московского "Динамо"
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" дома нанесло поражение кемеровскому "Кузбассу" во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в понедельник в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никита Иванов (3-я минута), Роман Дарковский (11) и Егор Ахманаев (30). Голы гостей на счету Кирилла Катилова (41) и Яниса Бефуса (63).
Символическое вбрасывание перед матчем произвел футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин, чей отец Александр является восьмикратным чемпионом мира по бенди.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Динамо". Следующий матч пройдет 12 марта в Кемерове.
Джозеф Кин (Спартак) и Павел Кудрявцев (Динамо) - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
КХЛ определила лучших игроков недели
Вчера, 12:19
 
ХоккейСпортЧемпионат России по хоккею с мячомНикита ИвановКонстантин ТюкавинДинамо Москва
 
