Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" в матче полуфинала ЧР по бенди
Московское "Динамо" дома нанесло поражение кемеровскому "Кузбассу" во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
