15:33 09.03.2026
Российские болельщики рассказали о праздничной атмосфере на Паралимпиаде
Российские болельщики рассказали о праздничной атмосфере на Паралимпиаде
Российские болельщики рассказали о праздничной атмосфере на Паралимпиаде

Российские болельщики. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости. Российские болельщики, прибывшие в Италию на Зимнюю Паралимпиаду, отмечают праздничную атмосферу на Играх в Кортина-д'Ампеццо, рассказали они РИА Новости.
"Я был в Корее (на играх в Пхенчхане-2018 - ред.), там было намного хуже сделано все: и инфраструктура, и атмосфера. Здесь на заездах играет музыка, и проверки не такие тщательные", - рассказал Никита, приехавший поболеть за своего земляка из Красноярска Алексея Бугаева.
По словам Никиты, посетившего соревнования со своей супругой Ириной, плюсов к организации Паралимпиады добавляют местные гостеприимство и национальная кухня. Из недостатков же он отметил тяжелую логистику с приездом на соревнования через автобусы-шаттлы, горные подъемники и лестницы.
В перерывах между заездами горнолыжников болельщики на трибунах Паралимпиады в Италии поют в караоке знаменитый хит Volare и играют в лимбо, проходя друг за другом под лентой. На места для болельщиков ради фотографий и разговоров заходят и недавние победители соревнований: так, целая группа испанцев обступила ради общего снимка свою соотечественницу Одри Паскуэль, получившую золотую медаль в слаломе.
Чемпионка Паралимпийских игр в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Ворончихина прослезилась во время исполнения российского гимна
Спорт Алексей Бугаев Паралимпийские игры
 
