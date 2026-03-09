https://ria.ru/20260309/bolelschiki-2079523573.html
Российские болельщики рассказали о праздничной атмосфере на Паралимпиаде
Российские болельщики рассказали о праздничной атмосфере на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Российские болельщики рассказали о праздничной атмосфере на Паралимпиаде
Российские болельщики, прибывшие в Италию на Зимнюю Паралимпиаду, отмечают праздничную атмосферу на Играх в Кортина-д'Ампеццо, рассказали они РИА Новости. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T15:33:00+03:00
2026-03-09T15:33:00+03:00
2026-03-09T15:33:00+03:00
спорт
алексей бугаев
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591109543_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_350104c49206da86808e979be8432341.jpg
https://ria.ru/20260309/voronchihina-2079523290.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591109543_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4eb56df12d78ed7068e7a3eadab6d79a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алексей бугаев, паралимпийские игры
Спорт, Алексей Бугаев, Паралимпийские игры
Российские болельщики рассказали о праздничной атмосфере на Паралимпиаде
Болельщики из РФ отметили праздничную атмосферу на Паралимпиаде в Италии
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости. Российские болельщики, прибывшие в Италию на Зимнюю Паралимпиаду, отмечают праздничную атмосферу на Играх в Кортина-д'Ампеццо, рассказали они РИА Новости.
"Я был в Корее (на играх в Пхенчхане-2018 - ред.), там было намного хуже сделано все: и инфраструктура, и атмосфера. Здесь на заездах играет музыка, и проверки не такие тщательные", - рассказал Никита, приехавший поболеть за своего земляка из Красноярска Алексея Бугаева
.
По словам Никиты, посетившего соревнования со своей супругой Ириной, плюсов к организации Паралимпиады добавляют местные гостеприимство и национальная кухня. Из недостатков же он отметил тяжелую логистику с приездом на соревнования через автобусы-шаттлы, горные подъемники и лестницы.
В перерывах между заездами горнолыжников болельщики на трибунах Паралимпиады в Италии
поют в караоке знаменитый хит Volare и играют в лимбо, проходя друг за другом под лентой. На места для болельщиков ради фотографий и разговоров заходят и недавние победители соревнований: так, целая группа испанцев обступила ради общего снимка свою соотечественницу Одри Паскуэль, получившую золотую медаль в слаломе.