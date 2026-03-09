Болельщики на трибунах Паралимпиады в Италии распевают хит Volare

КОРТИНА-Д"АМПЕЦЦО (Италия), 9 мар - РИА Новости. Болельщики на трибунах Паралимпиады в Италии развлекаются в перерыве между соревнованиями, распевая хит Volare, передает корреспондент РИА Новости.

Между заездами горнолыжников комментаторы состязаний предложили зрителям поупражняться в пении и итальянском языке и запустили на огромном телеэкране слова песни Доменико Модуньо под "минусовку" - версию песни без вокала.