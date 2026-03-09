https://ria.ru/20260309/bespilotnik-2079484722.html
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Один БПЛА уничтожен в Ленинградской области, объявлен отбой воздушной опасности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T10:26:00+03:00
