"Авангард" по буллитам проиграл "Сибири" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
16:49 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/avangard-2079535432.html
"Авангард" по буллитам проиграл "Сибири" в матче КХЛ
"Авангард" по буллитам проиграл "Сибири" в матче КХЛ
Омский "Авангард" проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T16:49:00+03:00
2026-03-09T16:49:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав лещенко
анонсы и трансляции матчей
вячеслав войнов
михаил абрамов
торпедо
сибирь
спорт, вячеслав лещенко, анонсы и трансляции матчей, вячеслав войнов, михаил абрамов, торпедо, сибирь, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Вячеслав Лещенко, Анонсы и трансляции матчей, Вячеслав Войнов, Михаил Абрамов, Торпедо, Сибирь, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" по буллитам проиграл "Сибири" в матче КХЛ

"Авангард" проиграл "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИгровой момент в матче КХЛ "Сибирь" - "Авангард"
Игровой момент в матче КХЛ Сибирь - Авангард - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Игровой момент в матче КХЛ "Сибирь" - "Авангард". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Омске, завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В основное время у хозяев отличился Вячеслав Войнов (40-я минута), у гостей - Вячеслав Лещенко (6), победный буллит реализовал Михаил Абрамов.
"Авангард" с 91 очком идет на втором месте в таблице Восточной конференции, где "Сибирь" (62 очка) располагается на восьмой позиции. В следующем матче омская команда 11 марта примет нижегородское "Торпедо", а новосибирцы двумя днями позже примут магнитогорский "Металлург".
Хоккеисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" в матче полуфинала ЧР по бенди
Хоккей Спорт Вячеслав Лещенко Анонсы и трансляции матчей Вячеслав Войнов Михаил Абрамов Торпедо Сибирь Авангард КХЛ 2025-2026
 
