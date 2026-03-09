https://ria.ru/20260309/avangard-2079535432.html
"Авангард" по буллитам проиграл "Сибири" в матче КХЛ
Омский "Авангард" проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
хоккей
спорт
вячеслав лещенко
анонсы и трансляции матчей
вячеслав войнов
михаил абрамов
торпедо
сибирь
спорт, вячеслав лещенко, анонсы и трансляции матчей, вячеслав войнов, михаил абрамов, торпедо, сибирь, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Вячеслав Лещенко, Анонсы и трансляции матчей, Вячеслав Войнов, Михаил Абрамов, Торпедо, Сибирь, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
