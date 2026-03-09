Источник: ВВС Израиля атаковали за сутки более 40 поселений на юге Ливана

БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация атаковала в воскресенье 42 населенных пункта на юге Ливана, рассказал РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеская авиация за воскресенье нанесла удары по 42 населенным пунктам на юге Ливана, также с боевого вражеского корабля с моря был обстрелян лагерь палестинских беженцев в Сайде", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, на востоке Ливана в воскресенье атакам ВВС Израиля подверглись три поселения и район Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута.
По словам источника, в то же время израильская артиллерия открыла огонь по 13 поселениям на юге Ливана.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяла на себя "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.