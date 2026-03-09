Рейтинг@Mail.ru
Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана
10:06 09.03.2026
Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана
Турецкая сторона рассчитывает на телефонные переговоры лидеров Турции и России по ситуации на Ближнем Востоке в рамках "телефонной дипломатии", которую проводит РИА Новости, 09.03.2026
в мире, турция, ближний восток, сша, реджеп тайип эрдоган, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Ближний Восток, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает на телефонные переговоры лидеров Турции и России по ситуации на Ближнем Востоке в рамках "телефонной дипломатии", которую проводит турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган для деэскалации в регионе, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
"Возможны. Точных сроков нет, но есть вероятность, что это произойдет в ближайшее время", — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности телефонных переговоров двух лидеров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Эрдоган обсуждает с мировыми лидерами возобновление переговоров США и Ирана
В миреТурцияБлижний ВостокСШАРеджеп Тайип ЭрдоганВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
