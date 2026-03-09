Рейтинг@Mail.ru
"Очень необычный тур": Алаев о потере очков лидерами РПЛ
Футбол
 
21:30 09.03.2026
"Очень необычный тур": Алаев о потере очков лидерами РПЛ
"Очень необычный тур": Алаев о потере очков лидерами РПЛ
"Очень необычный тур": Алаев о потере очков лидерами РПЛ

Алаев прокомментировал потерю очков лидерами РПЛ

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев после потери очков всеми лидерами чемпионата в 20-м туре назвал прекрасным большое количество сенсаций.
В 20-м туре РПЛ идущие на первой и второй строчке "Краснодар" и "Зенит" проиграли на выезде "Рубину" (1:2) и "Оренбургу" (1:2) соответственно. Располагающийся на третьей строчке "Локомотив" добыл дома ничью в матче с "Ахматом" (2:2), отыграв отставание в два мяча, идущий четвертым ЦСКА проиграл на своем поле московскому "Динамо" (1:4), калининградская "Балтика" сыграла на выезде вничью с "Ростовом" (1:1).
"Много сенсаций - это прекрасно. Очень необычный тур, все теряют очки. Это говорит о том, что все команды хорошо готовы. Борьба обострилась и вверху, и внизу. Как обычно я говорил: мы за то, чтобы было больше непредсказуемых матчей. Когда все говорят, что результат очевиден, а на футбольном поле все по-другому. Плюс, это прекрасно", - заявил Алаев журналистам.
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ со счетом 4:3
Футбол Спорт Александр Алаев Краснодар Рубин РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Зенит
 
