Биолог рассказала, как световой шум городов влияет на акул
Биолог рассказала, как световой шум городов влияет на акул - РИА Новости, 09.03.2026
Биолог рассказала, как световой шум городов влияет на акул
Акулы вблизи городов отличаются от своих сородичей, которые обитают далеко в океане, у них меняются биологические ритмы и гормональные процессы, сообщила РИА... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T08:26:00+03:00
2026-03-09T08:26:00+03:00
2026-03-09T08:26:00+03:00
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Акулы вблизи городов отличаются от своих сородичей, которые обитают далеко в океане, у них меняются биологические ритмы и гормональные процессы, сообщила РИА Новости ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.
«
"Сейчас пишут о том, что у акул - а уж это совсем древние рыбы - уровень мелатонина, когда они держатся в прибрежной полосе около городов, снижается по сравнению с собратьями, которые плавают далеко в океане и на которых световое загрязнение не влияет", - рассказала Феоктистова.
Биолог уточнила, что, конечно, такие перемены влияют на акул, у некоторых внутренние часы сильно меняются, вызывая гормональные сбои.
"Кроме того, корма, которыми акулы питаются около городского берега, могут также негативно влиять на состояние рыб", - заключила Феоктистова.