В "Ахмате" выступили за улучшение офсайдных линий без дополнительных затрат

"Ахмат" выступает за улучшение офсайдных линий, если это не подразумевает под собой больших финансовых расходов, заявил журналистам вице-президент и генеральный РИА Новости Спорт, 09.03.2026
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Ахмат" выступает за улучшение офсайдных линий, если это не подразумевает под собой больших финансовых расходов, заявил журналистам вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.
Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), сложности в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров. Позднее в компании Rigour Tech, поставщике оборудования для офсайдных линий, заявили, что выступают за увеличение числа камер для VAR на матчах РПЛ.
«
"Мы за улучшение (офсайдных) линий, но надо понимать, во что это обойдется. Деньги - понятие растяжимое, их всегда не хватает", - сказал Айдамиров.
Также гендиректор клуба заявил, что нет смысла говорить про судейские ошибки, если они не носят преднамеренный характер. "Зачем говорить о судействе? Прошлое уже не изменить. Будет встреча - пообщаемся. Игроки с полметра не забивают, вчера два пенальти (в матче "Оренбург" - "Зенит - ред.) не забили. Они тоже люди, со свистком тоже люди. Если они ошибаются, главное, чтобы не делали это преднамеренно", - добавил он.
В понедельник "Ахмат" сыграл вничью с московским "Локомотивом" (2:2) в выездном матче 20-го тура РПЛ. По ходу матча грозненцы вели со счетом 2:0.
"Могли выиграть, могли и проиграть. О том, что не получилось, ответит тренер. Вели в два мяча, но во втором тайме отдали инициативу. Ничья в Москве - тоже положительный результат", - заключил Айдамиров.