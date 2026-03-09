Рейтинг@Mail.ru
В "Ахмате" выступили за улучшение офсайдных линий без дополнительных затрат - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:16 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/akhmat-2079552908.html
В "Ахмате" выступили за улучшение офсайдных линий без дополнительных затрат
В "Ахмате" выступили за улучшение офсайдных линий без дополнительных затрат - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
В "Ахмате" выступили за улучшение офсайдных линий без дополнительных затрат
"Ахмат" выступает за улучшение офсайдных линий, если это не подразумевает под собой больших финансовых расходов, заявил журналистам вице-президент и генеральный РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T19:16:00+03:00
2026-03-09T19:16:00+03:00
футбол
спорт
александр алаев
ахмат
оренбург
зенит
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574405718_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_c8febfa3beaac0645faa08cfb8b02762.jpg
https://ria.ru/20260308/esk-2079356418.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574405718_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_ce8a4542ec54c90230a10928feeeecbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр алаев, ахмат, оренбург, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Алаев, Ахмат, Оренбург, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
В "Ахмате" выступили за улучшение офсайдных линий без дополнительных затрат

В "Ахмате" выступили за развитие офсайдных линий в РПЛ без дополнительных затрат

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСообщение об отмене гола в матче РПЛ
Сообщение об отмене гола в матче РПЛ - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Ахмат" выступает за улучшение офсайдных линий, если это не подразумевает под собой больших финансовых расходов, заявил журналистам вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.
Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), сложности в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров. Позднее в компании Rigour Tech, поставщике оборудования для офсайдных линий, заявили, что выступают за увеличение числа камер для VAR на матчах РПЛ.
«
"Мы за улучшение (офсайдных) линий, но надо понимать, во что это обойдется. Деньги - понятие растяжимое, их всегда не хватает", - сказал Айдамиров.
Также гендиректор клуба заявил, что нет смысла говорить про судейские ошибки, если они не носят преднамеренный характер. "Зачем говорить о судействе? Прошлое уже не изменить. Будет встреча - пообщаемся. Игроки с полметра не забивают, вчера два пенальти (в матче "Оренбург" - "Зенит - ред.) не забили. Они тоже люди, со свистком тоже люди. Если они ошибаются, главное, чтобы не делали это преднамеренно", - добавил он.
В понедельник "Ахмат" сыграл вничью с московским "Локомотивом" (2:2) в выездном матче 20-го тура РПЛ. По ходу матча грозненцы вели со счетом 2:0.
"Могли выиграть, могли и проиграть. О том, что не получилось, ответит тренер. Вели в два мяча, но во втором тайме отдали инициативу. Ничья в Москве - тоже положительный результат", - заключил Айдамиров.
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Правильные офсайдные линии": ЭСК не нашла проблемы в отмене гола "Балтики"
8 марта, 12:00
 
ФутболСпортАлександр АлаевАхматОренбургЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала