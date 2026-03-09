В "Ахмате" выступили за улучшение офсайдных линий без дополнительных затрат

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Ахмат" выступает за улучшение офсайдных линий, если это не подразумевает под собой больших финансовых расходов, заявил журналистам вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), сложности в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров. Позднее в компании Rigour Tech, поставщике оборудования для офсайдных линий, заявили, что выступают за увеличение числа камер для VAR на матчах РПЛ.

« "Мы за улучшение (офсайдных) линий, но надо понимать, во что это обойдется. Деньги - понятие растяжимое, их всегда не хватает", - сказал Айдамиров.

Также гендиректор клуба заявил, что нет смысла говорить про судейские ошибки, если они не носят преднамеренный характер. "Зачем говорить о судействе? Прошлое уже не изменить. Будет встреча - пообщаемся. Игроки с полметра не забивают, вчера два пенальти (в матче "Оренбург" - "Зенит - ред.) не забили. Они тоже люди, со свистком тоже люди. Если они ошибаются, главное, чтобы не делали это преднамеренно", - добавил он.

В понедельник "Ахмат" сыграл вничью с московским "Локомотивом" (2:2) в выездном матче 20-го тура РПЛ. По ходу матча грозненцы вели со счетом 2:0.