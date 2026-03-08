"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" в гостях уступил "Оренбургу" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Оренбурге в воскресенье и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. "Зенит" в первом тайме вывел вперед Александр Соболев (12-я минута). "Оренбургу" победу принесли Эмил Ценов (62) и Евгений Болотов (86). На 9-й минуте защитник "Зенита" Густаво Мантуан не реализовал пенальти, не попав в створ ворот. В компенсированное время пенальти не смог забить полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой.
08 марта 2026 • начало в 12:00
Завершен
62’ • Эмил Ценов
85’ • Евгений Болотов
12’ • Александр Соболев
(Джонатан)
"Зенит" потерпел второе поражение в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). В предыдущий раз команда Сергея Семака уступила 9 августа в матче четвертого тура против "Ахмата" (0:1).
"Зенит" (42 очка) упустил возможность обойти "Краснодар" (43) и возглавить турнирную таблицу. "Оренбург" (18) одержал вторую победу подряд после возобновления чемпионата и поднялся на 12-ю строчку.
В следующем туре "Оренбург" сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" 13 марта, на следующий день "Зенит" примет столичный "Спартак".