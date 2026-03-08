"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" в гостях уступил "Оренбургу" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

"Зенит" (42 очка) упустил возможность обойти "Краснодар" (43) и возглавить турнирную таблицу. "Оренбург" (18) одержал вторую победу подряд после возобновления чемпионата и поднялся на 12-ю строчку.