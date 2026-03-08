Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:01 08.03.2026 (обновлено: 14:09 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/zenit-2079374731.html
"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа
"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа
Петербургский "Зенит" в гостях уступил "Оренбургу" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T14:01:00+03:00
2026-03-08T14:09:00+03:00
футбол
спорт
александр соболев
эмил ценов
евгений болотов
зенит
оренбург
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050821380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4545d6463904a96f422a0ef1d16e408.jpg
https://ria.ru/20260308/esk-2079356418.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050821380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d94b7bcc34585803b91a8207f809ead4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр соболев, эмил ценов, евгений болотов, зенит, оренбург, ахмат, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Соболев, Эмил Ценов, Евгений Болотов, Зенит, Оренбург, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа

"Зенит" проиграл "Оренбургу" в матче РПЛ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Пари НН"
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Пари НН - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" в гостях уступил "Оренбургу" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Оренбурге в воскресенье и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. "Зенит" в первом тайме вывел вперед Александр Соболев (12-я минута). "Оренбургу" победу принесли Эмил Ценов (62) и Евгений Болотов (86). На 9-й минуте защитник "Зенита" Густаво Мантуан не реализовал пенальти, не попав в створ ворот. В компенсированное время пенальти не смог забить полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 марта 2026 • начало в 12:00
Завершен
Оренбург
2 : 1
Зенит
62‎’‎ • Эмил Ценов
85‎’‎ • Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
12‎’‎ • Александр Соболев
(Джонатан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит" потерпел второе поражение в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). В предыдущий раз команда Сергея Семака уступила 9 августа в матче четвертого тура против "Ахмата" (0:1).
"Зенит" (42 очка) упустил возможность обойти "Краснодар" (43) и возглавить турнирную таблицу. "Оренбург" (18) одержал вторую победу подряд после возобновления чемпионата и поднялся на 12-ю строчку.
В следующем туре "Оренбург" сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" 13 марта, на следующий день "Зенит" примет столичный "Спартак".
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Правильные офсайдные линии": ЭСК не нашла проблемы в отмене гола "Балтики"
Вчера, 12:00
 
ФутболСпортАлександр СоболевЭмил ЦеновЕвгений БолотовЗенитОренбургАхматРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала