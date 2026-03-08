Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
20:25 08.03.2026 (обновлено: 23:38 08.03.2026)
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
У берегов Камчатки произошло землетрясение, заявили в региональном филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" РАН. РИА Новости, 08.03.2026
Новости
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение, заявили в региональном филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 237. Глубина (в километрах): 47,9. Магнитуда: 6,5", — говорится в его Telegram-канале.

Позднее в этом районе зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 5,2.
Первые за сутки толчки магнитудой 5,8 возле Камчатки заметили около 18:00 мск.
На Камчатке 30 июля прошлого года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
У берегов Японии произошло землетрясение
