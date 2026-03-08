Рейтинг@Mail.ru
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 08.03.2026 (обновлено: 12:13 08.03.2026)
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли до 265 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
2026
Новости
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 265 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России.
"Противник потерял до 265 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Новоскелеватое Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Комсомольское, Копани и Шевченковское Запорожской области", - отметили в министерстве обороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
