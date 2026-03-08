Идущий предпоследним в Бундеслиге "Вольфсбург" сменил главного тренера

Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
21:16 08.03.2026
"Вольфсбург" отправил в отставку главного тренера Даниэля Бауэра, сообщается на сайте футбольного клуба.
спорт, дитер хеккинг, вольфсбург, бундеслига, суперкубок германии
Футбол, Спорт, Дитер Хеккинг, Вольфсбург, Бундеслига, Суперкубок Германии
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Вольфсбург" отправил в отставку главного тренера Даниэля Бауэра, сообщается на сайте футбольного клуба.
Бауэр возглавлял команду с ноября, ранее немец работал в молодежной команде "волков".
Новым главным тренером "Вольфсбурга" назначен 61-летний Дитер Хеккинг, тренировавший клуб с 2012 по 2016 год и выигравший с командой Кубок и Суперкубок Германии.
"Вольфсбург" проиграл три матча подряд в Бундеслиге и за девять туров до конца чемпионата занимает предпоследнее, 17-е место, набрав 20 очков.
Футбол
 
