Идущий предпоследним в Бундеслиге "Вольфсбург" сменил главного тренера
"Вольфсбург" отправил в отставку главного тренера Даниэля Бауэра, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Вольфсбург" отправил в отставку главного тренера Бауэра и вернул Хеккинга