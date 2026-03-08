Рейтинг@Mail.ru
Норвежские конькобежцы выиграли чемпионат мира в классическом многоборье - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
20:14 08.03.2026
Норвежские конькобежцы выиграли чемпионат мира в классическом многоборье
Норвежские конькобежцы выиграли чемпионат мира в классическом многоборье
Норвежские конькобежцы Рагне Виклунд и Сандер Эйтрем стали сильнейшими в классическом многоборье на чемпионате мира в нидерландском Херенвене. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026
Новости
Норвежские конькобежцы выиграли чемпионат мира в классическом многоборье

Конькобежцы Виклунд и Эйтрем выиграли чемпионат мира в классическом многоборье

Конькобежный спорт
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Конькобежный спорт. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Норвежские конькобежцы Рагне Виклунд и Сандер Эйтрем стали сильнейшими в классическом многоборье на чемпионате мира в нидерландском Херенвене.
В женских соревнованиях Виклунд набрала 157,457 очка, став первой за 88 лет представительницей Норвегии, победившей в этой дисциплине. Второе место заняла нидерландка Марейке Груневауд (158,086 очка), третье - японка Михо Такаги (158,287).
У мужчин тройку призеров составили Эйтрем (145,804), чех Методей Йилек (146,117) и представляющий Польшу уроженец Екатеринбурга Владимир Семирунний (146,243). До этого норвежцы не выигрывали чемпионат мира в мужском классическом многоборье на протяжении 32 лет.
Фемке Кок - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Нидерландцы стали победителями спринтерского многоборья на ЧМ
7 марта, 08:59
 
Спорт
 
