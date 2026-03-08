https://ria.ru/20260308/viklund-2079429283.html
Норвежские конькобежцы выиграли чемпионат мира в классическом многоборье
Норвежские конькобежцы выиграли чемпионат мира в классическом многоборье - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Норвежские конькобежцы выиграли чемпионат мира в классическом многоборье
Норвежские конькобежцы Рагне Виклунд и Сандер Эйтрем стали сильнейшими в классическом многоборье на чемпионате мира в нидерландском Херенвене. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
