"В мусорном ведре". На Западе жестко указали Украине на ее место

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. План Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ускорению вступления Украины в ЕС с треском провалился, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.
"Хорошие новости! Большинство стран отвергли идею ускоренного вступления Украины в ЕС! Предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в итоге оказалось в мусорном ведре! <…> Это достойный удар по накаленным до предела проукраинским умам членов Европейской комиссии и самого Владимира Зеленского", — написала она.
Депутат ЕП также отметила, что вступление Украины в ЕС представляет для Варшавы "угрозу и практически гарантированные огромные экономические потери".
Еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила 6 марта, что Украина никак не сможет стать членом Евросоюза к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства, против которого негласно уже выступила Германия, а также Венгрия. При этом в ЕК не могут пояснить, будет ли такой сценарий распространяться только на Украину или также на другие страны-кандидаты, которые ждут своей очереди уже более десяти лет.