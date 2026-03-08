https://ria.ru/20260308/tsska-2079442746.html
ЦСКА обратится в ЭСК РФС из-за судейства в дерби с "Динамо"
ЦСКА обратится в ЭСК РФС из-за судейства в дерби с "Динамо" - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
ЦСКА обратится в ЭСК РФС из-за судейства в дерби с "Динамо"
Московский ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам дерби против столичного "Динамо",...
футбол
спорт
российский футбольный союз (рфс)
лусиано гонду
максим осипенко
российская премьер-лига (рпл)
балтика
пфк цска
ЦСКА обратится в ЭСК РФС из-за судейства в дерби с "Динамо"
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам дерби против столичного "Динамо"