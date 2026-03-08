Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА по делу проиграл "Динамо", заявил Круговой - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
22:29 08.03.2026
ЦСКА по делу проиграл "Динамо", заявил Круговой
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. ЦСКА по делу проиграл московскому "Динамо" в матче чемпионата России по футболу, заявил РИА Новости защитник армейцев Данил Круговой.
В воскресенье "Динамо" разгромило ЦСКА (4:1) в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). С 17-й минуты "красно-синие" играли в меньшинстве после удаления новичка команды нападающего Лусиано Гонду за фол против защитника Максима Осипенко.
"Что говорить, проиграли по делу. Гонду пока не извинялся", - сказал Круговой.
Павел Пивоваров - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В "Динамо" назвали три крупные победы подряд плодами подготовки на сборах
Вчера, 22:07
 
ФутболСпортДанил КруговойЛусиано ГондуДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ЦСКАМаксим Осипенко
 
