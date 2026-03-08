Рейтинг@Mail.ru
Трамп желает раскола в Иране, заявили в республике - РИА Новости, 08.03.2026
16:58 08.03.2026
Трамп желает раскола в Иране, заявили в республике
Трамп желает раскола в Иране, заявили в республике
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Тегеран считает, что американский президент Дональд Трамп желает раскола в Иране, но он ошибся в своих расчетах, заявил в воскресенье глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати.
"Трамп стремится устроить раскол в такой большой стране как Иран и демонтировать правящий строй. Первым шагом Трампа для достижения целей было убийство духовного лидера (Ирана Али Хаменеи – ред.). Трамп ошибся в своих расчетах, наша страна стабильна", - заявил Хазрати телеканалу Al Jazeera.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
