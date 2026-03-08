Трамп желает раскола в Иране, заявили в республике

СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Тегеран считает, что американский президент Дональд Трамп желает раскола в Иране, но он ошибся в своих расчетах, заявил в воскресенье глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати.
"Трамп стремится устроить раскол в такой большой стране как Иран и демонтировать правящий строй. Первым шагом Трампа для достижения целей было убийство духовного лидера (Ирана Али Хаменеи – ред.). Трамп ошибся в своих расчетах, наша страна стабильна", - заявил Хазрати телеканалу Al Jazeera.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.