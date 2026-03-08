https://ria.ru/20260308/tarasova-2079382182.html
Четверной тулуп не делает Валиеву фаворитом, заявила Тарасова
Четверной тулуп не делает Валиеву фаворитом, заявила Тарасова - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Четверной тулуп не делает Валиеву фаворитом, заявила Тарасова
Камила Валиева не стала фаворитом соревнований в России после выполнения четверного тулупа, конкуренцию спортсменке составят и серебряный призер Олимпиады-2022... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Четверной тулуп не делает Валиеву фаворитом, заявила Тарасова
Тарасова: четверной тулуп не делает Валиеву фаворитом, есть Трусова
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Камила Валиева не стала фаворитом соревнований в России после выполнения четверного тулупа, конкуренцию спортсменке составят и серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова), и другие перспективные фигуристки, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Валиева
в субботу выполнила четверной тулуп в ходе показательного проката перед хоккейным матчем "Шанхайских драконов" с казахстанским "Барысом", прошедшим в Китае
. Спортсменка вернулась на лед в конце 2025 года после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Пекине
.
"Камила выполнила четверной тулуп, но это не делает ее фаворитом, у нее все равно будут конкурентки в нашей стране. Это и Саша Трусова, которая тоже будет исполнять этот элемент, и другие девочки, кто уже делает четверной тулуп на тренировках", - сказала Тарасова
.
"Камила сама по себе молодец, ей нелегко, но она стремится к лучшему. Она-то в этой истории (с допингом) вообще не виновата", - добавила собеседница агентства.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.