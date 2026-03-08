Степанова и Букин выиграли соревнования дуэтов в Финале Гран-при России

ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости. Александра Степанова и Иван Букин стали победителями соревнований танцевальных дуэтов в Финале Гран-при России, который проходит в Челябинске.

Степанова и Букин выиграли Финал Гран-при России во второй раз. Ранее они побеждали на соревнованиях в сезоне-2022/23. Они также являются пятикратными чемпионами России.