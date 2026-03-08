Рейтинг@Mail.ru
Степанова и Букин выиграли соревнования дуэтов в Финале Гран-при России
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:21 08.03.2026
Степанова и Букин выиграли соревнования дуэтов в Финале Гран-при России
Степанова и Букин выиграли соревнования дуэтов в Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Степанова и Букин выиграли соревнования дуэтов в Финале Гран-при России
Александра Степанова и Иван Букин стали победителями соревнований танцевальных дуэтов в Финале Гран-при России, который проходит в Челябинске. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
фигурное катание
россия
челябинск
александра степанова (фигурное катание)
иван букин (фигурное катание)
россия
челябинск
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, челябинск, александра степанова (фигурное катание), иван букин (фигурное катание)
Фигурное катание, Россия, Челябинск, Александра Степанова (фигурное катание), Иван Букин (фигурное катание)
Степанова и Букин выиграли соревнования дуэтов в Финале Гран-при России

Степанова и Букин выиграли соревнования танцевальных дуэтов в Финале Гран-при

Александра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Александра Степанова и Иван Букин. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости. Александра Степанова и Иван Букин стали победителями соревнований танцевальных дуэтов в Финале Гран-при России, который проходит в Челябинске.
Степанова и Букин набрали 220,70 балла по сумме прокатов. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (216,05), третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (204,36).
Финал Гран-при России завершится в понедельник женскими и мужскими произвольными программами.
Степанова и Букин выиграли Финал Гран-при России во второй раз. Ранее они побеждали на соревнованиях в сезоне-2022/23. Они также являются пятикратными чемпионами России.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Фигурное катание
 
