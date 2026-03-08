https://ria.ru/20260308/stepanova-2079400120.html
Степанова и Букин выиграли соревнования дуэтов в Финале Гран-при России
Степанова и Букин выиграли соревнования дуэтов в Финале Гран-при России
Александра Степанова и Иван Букин стали победителями соревнований танцевальных дуэтов в Финале Гран-при России, который проходит в Челябинске. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
россия
челябинск
Степанова и Букин выиграли соревнования дуэтов в Финале Гран-при России
