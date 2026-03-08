https://ria.ru/20260308/ssha-2079350919.html
В США назвали потопленный иранский фрегат законной военной целью
В США назвали потопленный иранский фрегат законной военной целью - РИА Новости, 08.03.2026
В США назвали потопленный иранский фрегат законной военной целью
Индо-Тихоокеанское командование (INDOPACOM) ВС США заявило, что потопленный иранский фрегат "Дена" (IRIS Dena) являлся законной военной целью для удара,
2026-03-08T11:16:00+03:00
2026-03-08T11:16:00+03:00
2026-03-08T11:16:00+03:00
в мире
сша
шри-ланка
тегеран (город)
пит хегсет
военная операция сша и израиля против ирана
сша
шри-ланка
тегеран (город)
В США назвали потопленный иранский фрегат законной военной целью
ВС США заявили, что потопленный иранский фрегат "Дена" был законной целью
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Индо-Тихоокеанское командование (INDOPACOM) ВС США заявило, что потопленный иранский фрегат "Дена" (IRIS Dena) являлся законной военной целью для удара, отвергнув утверждения Тегерана о том, что корабль был безоружным.
"Иран утверждает, что IRIS Dena был безоружным — это ложь", — говорится в сообщении командования США
в соцсети
X.
В INDOPACOM подчеркнули, что применение силы соответствовало нормам международного гуманитарного права, поскольку "право вооруженных конфликтов разрешает применение силы для поражения и уничтожения законных военных целей".
В командовании также заявили, что американские силы заранее планировали меры по спасению выживших, а поддержку пострадавшим оказала Шри-Ланка
.
"Американские силы планировали операцию, и Шри-Ланка предоставила жизненно важную помощь выжившим в соответствии с правом вооруженных конфликтов", — говорится в сообщении.
Ранее возвращавшийся в Иран
после участия в военных учениях в индийском Вишакхапатнаме иранский фрегат "Дена", на борту которого находились около 180 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. Позже министр войны США Пит Хегсет
заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана
. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.