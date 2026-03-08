В США назвали потопленный иранский фрегат законной военной целью

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Индо-Тихоокеанское командование (INDOPACOM) ВС США заявило, что потопленный иранский фрегат "Дена" (IRIS Dena) являлся законной военной целью для удара, отвергнув утверждения Тегерана о том, что корабль был безоружным.

"Иран утверждает, что IRIS Dena был безоружным — это ложь", — говорится в сообщении командования США соцсети X.

В INDOPACOM подчеркнули, что применение силы соответствовало нормам международного гуманитарного права, поскольку "право вооруженных конфликтов разрешает применение силы для поражения и уничтожения законных военных целей".

В командовании также заявили, что американские силы заранее планировали меры по спасению выживших, а поддержку пострадавшим оказала Шри-Ланка

"Американские силы планировали операцию, и Шри-Ланка предоставила жизненно важную помощь выжившим в соответствии с правом вооруженных конфликтов", — говорится в сообщении.