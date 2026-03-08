https://ria.ru/20260308/sobolenko-2079442285.html
Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
