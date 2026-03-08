Рейтинг@Mail.ru
Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
22:37 08.03.2026
Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
теннис
спорт
индиан-уэллс
сша
колумбия
женская теннисная ассоциация (wta)
арина соболенко
наоми осака
спорт, индиан-уэллс, сша, колумбия, женская теннисная ассоциация (wta), арина соболенко, наоми осака
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, США, Колумбия, Женская теннисная ассоциация (WTA), Арина Соболенко, Наоми Осака
Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Соболенко обыграла румынку Жаклин Кристиан в III раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко
Арина Соболенко
© Соцсети теннисистки
Арина Соболенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.
В третьем раунде Соболенко обыграла румынку Жаклин Кристиан со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
BNP Paribas Open
08 марта 2026 • начало в 21:10
Завершен
Арина Соболенко
2 : 06:46:1
Жаклин Кристиан
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертом круге Соболенко сыграет с победительницей матча между японкой Наоми Осакой (16-й номер посева) и Камилой Осорио из Колумбии.
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Александрова выбыла на старте турнира WTA 1000, уступив 112-й ракетке мира
6 марта, 23:51
 
ТеннисСпортИндиан-УэллсСШАКолумбияЖенская теннисная ассоциация (WTA)Арина СоболенкоНаоми Осака
 
