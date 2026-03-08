https://ria.ru/20260308/snoubord-2079379929.html
Россияне не вышли в полуфинал в сноуборд-кроссе на Паралимпиаде
Россияне не вышли в полуфинал в сноуборд-кроссе на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Россияне не вышли в полуфинал в сноуборд-кроссе на Паралимпиаде
Российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
