Словакия готова перенять эстафету блокирования кредита Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 08.03.2026
11:36 08.03.2026
Словакия готова перенять эстафету блокирования кредита Украине, заявил Фицо
в мире
словакия
венгрия
украина
роберт фицо
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
в мире, словакия, венгрия, украина, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, facebook, мирный план сша по украине
В мире, Словакия, Венгрия, Украина, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Facebook, Мирный план США по Украине
БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Словакия готова перенять эстафету блокирования кредита для Киева от Венгрии, чтобы добиться восстановления прокачки нефти через Украину, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Фицо напомнил, что 10 марта в Париже собирается обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен остановку Киевом прокачки нефти по "Дружбе". По его мнению, Еврокомиссия может заставить Владимира Зеленского разрешить проведение инспекции якобы поврежденного участка нефтепровода.
"Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно. Сейчас военный кредит на 90 миллиардов для Украины эффективно заблокирован, но я не наивен. Украинский президент говорит о восстановлении поставок через полтора месяца, то есть после выборов в Венгрии, где он надеется на победу оппозиции, потом уже не будет никакого шанса на нефть с востока, если венгерскую эстафету не возьмет кто-то другой", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook* в воскресенье.
Он заявил, что блокировка европейского кредита является легитимным инструментом для восстановления поставок нефти.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Поезжайте в Москву". Новая истерика Зеленского разозлила Запад
Вчера, 09:10
 
