Словакия готова перенять эстафету блокирования кредита Украине, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Словакия готова перенять эстафету блокирования кредита для Киева от Венгрии, чтобы добиться восстановления прокачки нефти через Украину, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Фицо напомнил, что 10 марта в Париже собирается обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен остановку Киевом прокачки нефти по "Дружбе". По его мнению, Еврокомиссия может заставить Владимира Зеленского разрешить проведение инспекции якобы поврежденного участка нефтепровода.
"Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно. Сейчас военный кредит на 90 миллиардов для Украины эффективно заблокирован, но я не наивен. Украинский президент говорит о восстановлении поставок через полтора месяца, то есть после выборов в Венгрии, где он надеется на победу оппозиции, потом уже не будет никакого шанса на нефть с востока, если венгерскую эстафету не возьмет кто-то другой", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook* в воскресенье.
Он заявил, что блокировка европейского кредита является легитимным инструментом для восстановления поставок нефти.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
