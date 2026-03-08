https://ria.ru/20260308/ska-2079352253.html
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в первом матче полуфинала ЧР
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл архангельский "Водник" в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
