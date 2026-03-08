Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в первом матче полуфинала ЧР - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
11:28 08.03.2026
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в первом матче полуфинала ЧР
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в первом матче полуфинала ЧР
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл архангельский "Водник" в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
спорт, хабаровск, россия, ска-нефтяник, водник, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Хабаровск, Россия, СКА-Нефтяник, Водник, Чемпионат России по хоккею с мячом
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в первом матче полуфинала ЧР

"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в первом матче полуфинала ЧР по хоккею с мячом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Хоккей с мячом. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл архангельский "Водник" в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев со счетом 5:3. В составе "СКА-Нефтяника" мячи на счету Алана Джусоева (24-я, 45-я минуты), Александра Егорычева (60), Семена Чупина (85) и Владимира Каланчина (86). У "Водника" отличились Илья Насекин (14), Евгений Дергаев (30) и Данил Кузьмин (33).
Счет в серии до трех побед - 1-0. Следующий матч состоится в понедельник в Хабаровске.
Волейболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"
7 марта, 18:43
 
