Сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе в Израиле - РИА Новости, 08.03.2026
13:46 08.03.2026
Сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе в Израиле
Воздушная тревога звучит в части города Хайфа, а также в его северных пригородах, известных как Крайот, при этом был слышен как минимум один взрыв, передает... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
израиль
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
хайфа
2026
в мире, израиль, ливан, военная операция сша и израиля против ирана, хайфа
В мире, Израиль, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана, Хайфа
Сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе в Израиле

Взрыв снаряда в Хайфе
Взрыв снаряда в Хайфе
ХАЙФА (Израиль), 8 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в части города Хайфа, а также в его северных пригородах, известных как Крайот, при этом был слышен как минимум один взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
Предварительного уведомления от командования тыла о ракетной угрозе не было, что обычно означает, что атака была со стороны Ливана.
