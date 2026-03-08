https://ria.ru/20260308/sireny-2079372561.html
Сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе в Израиле
Сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе в Израиле - РИА Новости, 08.03.2026
Сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе в Израиле
Воздушная тревога звучит в части города Хайфа, а также в его северных пригородах, известных как Крайот, при этом был слышен как минимум один взрыв, передает... РИА Новости, 08.03.2026
