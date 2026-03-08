Рейтинг@Mail.ru
Семак извинился перед болельщицами "Зенита" после поражения в Оренбурге - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
16:41 08.03.2026
Семак извинился перед болельщицами "Зенита" после поражения в Оренбурге
Семак извинился перед болельщицами "Зенита" после поражения в Оренбурге
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак извинился перед болельщицами футбольного клуба после поражения в Оренбурге.
В воскресенье "Зенит" в гостях уступил "Оренбургу" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2, не реализовав два пенальти. Команда Семака потерпела первое поражение в РПЛ с 9 августа, когда уступила грозненскому "Ахмату" (0:1). "Зенит" упустил возможность обойти "Краснодар" и возглавить турнирную таблицу.
"В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат. Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами", - цитирует Семака Telegram-канал клуба.
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Пари НН - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа
