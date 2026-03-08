МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Авторы нового учебника по истории для 9-х классов молдавских школ утверждают, что в годы Второй мировой войны Румыния создали в Молдавии якобы только около сотни гетто для евреев и цыган, в действительности же их было в два раза больше, выяснило РИА Новости, изучив учебник.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов "История румын" присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования страны от этого отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.
Между тем, по данным еврейской общины Молдавии, Румыния активно проводила геноцид евреев и цыган еще до того, когда нацисты приняли так называемое окончательное решение по уничтожению еврейского населения Европы. Официальные данные общины гласят, что на территории современного Приднестровья по указу румынского диктатора Иона Антонеску были созданы 189 лагерей. Еще 49 было открыто на правом берегу Днестра.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика, направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
