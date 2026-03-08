Учебник по истории в Молдавии занизил число гетто для евреев

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Авторы нового учебника по истории для 9-х классов молдавских школ утверждают, что в годы Второй мировой войны Румыния создали в Молдавии якобы только около сотни гетто для евреев и цыган, в действительности же их было в два раза больше, выяснило РИА Новости, изучив учебник.