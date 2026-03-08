Рейтинг@Mail.ru
"Рома" проиграла "Дженоа" в матче чемпионата Италии
22:02 08.03.2026
"Рома" проиграла "Дженоа" в матче чемпионата Италии
https://ria.ru/20260308/lunev-2079439679.html
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Футболисты "Ромы" проиграли "Дженоа" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Генуе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Жуниор Мессиас (52-я минута, с пенальти) и Витинья (80). Гол гостей забил Эван Ндика (55).
"Рома" с 51 очком идет на четвертом месте в таблице Серии А, "Дженоа" (30 очков) располагается на 13-й позиции.
Результаты других матчей:
"Лечче" - "Кремонезе" - 2:1;
"Болонья" - "Верона" - 1:2;
"Фиорентина" - "Парма" - 0:0.
Футбол Спорт Серия А (чемпионат Италии по футболу) Жуниор Мессиас Дженоа Рома Лечче Витинья (2000)
 
