"Рома" проиграла "Дженоа" в матче чемпионата Италии
"Рома" проиграла "Дженоа" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Рома" проиграла "Дженоа" в матче чемпионата Италии
Футболисты "Ромы" проиграли "Дженоа" в матче 28-го тура чемпионата Италии. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
