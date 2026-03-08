Рейтинг@Mail.ru
Ресторан в Кортина-д'Ампеццо приглашает гостей на русском языке
08.03.2026
Ресторан в Кортина-д'Ампеццо приглашает гостей на русском языке
Ресторан в Кортина-д'Ампеццо выставил штендер с приглашением в том числе на русском языке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
https://ria.ru/20260308/paralimpiada-2079375222.html
2026
Ресторан в Кортина-д'Ампеццо приглашает гостей на русском языке

© РИА Новости / Светлана БонопартоваШтендер ресторана в Кортина-д'Ампеццо
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 8 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Ресторан в Кортина-д'Ампеццо выставил штендер с приглашением в том числе на русском языке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступают на Играх под национальным флагом и гимном.
На штендере итальянского ресторана написаны приглашения на разных языках мира, в том числе "добро пожаловать" на русском.
Арена-ди-Верона - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Прибывшие на Паралимпиаду туристы рассказали, как проводят время
Вчера, 14:05
 
