Ресторан в Кортина-д'Ампеццо приглашает гостей на русском языке

Ресторан в Кортина-д'Ампеццо выставил штендер с приглашением в том числе на русском языке, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T16:12:00+03:00
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
спорт
паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, спорт
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 8 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Ресторан в Кортина-д'Ампеццо выставил штендер с приглашением в том числе на русском языке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступают на Играх под национальным флагом и гимном.
На штендере итальянского ресторана написаны приглашения на разных языках мира, в том числе "добро пожаловать" на русском.