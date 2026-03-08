Ресторан в Кортина-д'Ампеццо приглашает гостей на русском языке

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 8 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Ресторан в Кортина-д'Ампеццо выставил штендер с приглашением в том числе на русском языке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступают на Играх под национальным флагом и гимном.