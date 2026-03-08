Рейтинг@Mail.ru
Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
Формула-1
 
08:31 08.03.2026 (обновлено: 09:34 08.03.2026)
Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"
Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"
Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который прошел на трассе в Мельбурне. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Новости
Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Пилот "Мерседеса" Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который прошел на трассе в Мельбурне.
Расселл, стартовавший с поул-позиции, одержал шестую победу в карьере. Вторым финишировал его партнер по команде итальянец Кими Антонелли (отставание - 2,974 секунды), третье место занял монегаск Шарль Леклер на "Феррари" (+15,519).
Далее в первой десятке расположились: 4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Феррари"; +16,144), 5. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен"; +51,741), 6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"; +54,617), 7. Оливер Берман (Великобритания, "Хаас"; +1 круг), 8. Арвид Линдблад (Великобритания, "Рейсинг Буллз"; +1 круг), 9. Габриэль Бортолето (Бразилия, "Ауди"; +1 круг), 10. Пьер Гасли (Франция, "Альпин"; +1 круг).
Пилот "Макларена" австралиец Оскар Пиастри попал в аварию на установочном круге перед стартом гонки и досрочно завершил выступление. Также из-за технических проблем не смог стартовать немец Нико Хюлькенберг из "Ауди". Не были классифицированы два представителя "Астон Мартин" - испанец Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл, не смогли финишировать француз Исак Хаджар из "Ред Булл" и финн Валттери Боттас, выступающий за "Кадиллак".
Следующий этап пройдет в Шанхае с 13 по 15 марта.
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии
7 марта, 08:41
 
Формула-1 Авто Мельбурн Австралия Шанхай Великобритания Шарль Леклер Макларен Феррари Джордж Расселл Льюис Хэмилтон
 
