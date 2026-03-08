Путин подписал закон о снижении штрафов за перевозку в такси без ОСГОП

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении до 40 тысяч рублей штрафов за перевозку пассажиров такси без полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

До принятия закона, законодательством был установлен штраф до 1 миллиона рублей за соответствующие правонарушения. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нынешние штрафы несоразмерны с последствиями административного правонарушения.

Закон дополнил статью 11.31 КоАП частью 3, которой будет установлена ответственность за перевозку пассажиров и багажа такси без полиса ОСГОП. Для граждан штраф устанавливается в размере 5 тысяч рублей, для ИП - 25 тысяч рублей и 40 тысяч рублей для юридических лиц.

Депутат Госдумы , соавтор законопроекта Игорь Игошин ранее пояснял журналистам, что согласно закону, действующему с 1 сентября 2024 года, таксисты попадали под штрафы, изначально предназначенные для гораздо более дорогостоящих перевозок – воздушных, морских, железнодорожных.

Он отметил, что за отсутствие ОСГОП им грозил штраф до 1 миллиона рублей для юрлиц. При этом среднегодовой доход авиаперевозчиков не сравним с доходами перевозчиков в сфере такси - сотни миллиардов рублей против нескольких миллионов.

По словам депутата, снижение штрафов является разумным решением, учитывая, что отсутствие страховки никак не нарушает права пассажиров.

Игошин добавил, что при аварии перевозчик в любом случае несет ответственность за причиненный пассажиру вред на тех же условиях, на которых должно быть выплачено страховое возмещение при заключении договора ОСГОП.