Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы совместных экономических проектов
Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы совместных экономических проектов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы развития совместных экономических... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
азербайджан
баку
тегеран (город)
ильхам алиев
масуд пезешкиан
Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы совместных экономических проектов
