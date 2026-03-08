Рейтинг@Mail.ru
Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы совместных экономических проектов - РИА Новости, 08.03.2026
23:43 08.03.2026
Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы совместных экономических проектов
Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы совместных экономических проектов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы развития совместных экономических... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
азербайджан
баку
тегеран (город)
ильхам алиев
масуд пезешкиан
азербайджан
баку
тегеран (город)
в мире, азербайджан, баку, тегеран (город), ильхам алиев, масуд пезешкиан
В мире, Азербайджан, Баку, Тегеран (город), Ильхам Алиев, Масуд Пезешкиан
Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы совместных экономических проектов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
БАКУ, 8 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы развития совместных экономических проектов Баку и Тегерана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
В воскресенье Пезешкиан позвонил Алиеву.
"В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов", - говорится в сообщении.

Пезешкиан поблагодарил Алиева за намерение оказать гумпомощь Ирану
В миреАзербайджанБакуТегеран (город)Ильхам АлиевМасуд Пезешкиан
 
 
