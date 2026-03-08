Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал британский бойкот открытия Паралимпиады глупостью - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
13:03 08.03.2026
Посол России назвал британский бойкот открытия Паралимпиады глупостью
в мире
великобритания
россия
милан
андрей келин
дмитрий песков
паралимпийский комитет россии (пкр)
министерство молодежи и спорта украины
великобритания
россия
милан
в мире, великобритания, россия, милан, андрей келин, дмитрий песков, паралимпийский комитет россии (пкр), министерство молодежи и спорта украины, паралимпийские игры
В мире, Великобритания, Россия, Милан, Андрей Келин, Дмитрий Песков, Паралимпийский комитет России (ПКР), Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийские игры
Посол России назвал британский бойкот открытия Паралимпиады глупостью

Посол РФ в Лондоне назвал британский бойкот открытия Паралимпиады глупостью

© РИА Новости / Светлана БонопартоваСимвол Паралимпиады
Символ Паралимпиады - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Светлана Бонопартова
Символ Паралимпиады. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал "глупостью" бойкот властями Великобритании церемоний открытия и закрытия Паралимпиады из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с национальной символикой.
Ранее власти Великобритании заявили, министры или любые другие британские чиновники не будут присутствовать на церемониях открытия или закрытия Паралимпийских игр из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с национальной символикой.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Васильев: наши паралимпийцы доказали абсурдность мирового спорта без России
Вчера, 10:01
"Это очень глупо. Соединенное Королевство не направило ни одного спортсмена на эти Паралимпийские игры. Что можно бойкотировать, если они ничего не делают? Насколько я понимаю, они прислали одного представителя правительства", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Дипломат подчеркнул, что спорт и политика - две разные вещи, о чем неоднократно заявлял Международный олимпийский комитет.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступают на играх под национальным флагом и гимном.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой спорт, в том числе паралимпийский, должен быть свободен от политики.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Это только начало": Васильев восхитился первыми медалями на Паралимпиаде
7 марта, 15:09
 
