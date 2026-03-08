Посол России назвал британский бойкот открытия Паралимпиады глупостью

ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал "глупостью" бойкот властями Великобритании церемоний открытия и закрытия Паралимпиады из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с национальной символикой.
Ранее власти Великобритании заявили, министры или любые другие британские чиновники не будут присутствовать на церемониях открытия или закрытия Паралимпийских игр из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с национальной символикой.
"Это очень глупо. Соединенное Королевство не направило ни одного спортсмена на эти Паралимпийские игры. Что можно бойкотировать, если они ничего не делают? Насколько я понимаю, они прислали одного представителя правительства", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Дипломат подчеркнул, что спорт и политика - две разные вещи, о чем неоднократно заявлял Международный олимпийский комитет.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступают на играх под национальным флагом и гимном.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой спорт, в том числе паралимпийский, должен быть свободен от политики.