Посол России назвал британский бойкот открытия Паралимпиады глупостью

ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал "глупостью" бойкот властями Великобритании церемоний открытия и закрытия Паралимпиады из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с национальной символикой.