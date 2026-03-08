Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
Фигурное катание
 
20:05 08.03.2026
Валиева имеет мировое признание, заявил гендиректор "Шанхайских драконов"
фигурное катание
спорт
камила валиева
шанхайские драконы
спорт, камила валиева, шанхайские драконы
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Шанхайские драконы
Камила Валиева
Камила Валиева
Камила Валиева. Архивное фото
ШАНХАЙ, 8 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости отметил, что популярность российской фигуристки Камилы Валиевой выходит далеко за пределы страны, что доказало ее выступление в Китае.
"Шанхайские драконы" 5 и 7 марта провели вынесенные матчи чемпионата КХЛ против "Сибири" и "Барыса" в рамках проекта KHL World Games. Перед играми, которые состоялись в Шанхае, с прокатами выступила Камила Валиева.
"Запишут в историю": Журова отреагировала на возвращение Валиевой
5 февраля
"Она топ-спортсменка, имеет мировое признание. А в Китае Камила и вовсе, вероятно, самая популярная фигуристка. Камила имеет здесь грандиозную фан-базу, сотни фанатов встречали ее в аэропорту Шанхая. Ее статус топ-звезды неоспорим. Мы рассматриваем взаимодействие с Камилой как партнерство двух мощных спортивных брендов", - сказал Белых.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. В конце декабря завершилась четырехлетняя дисквалификация фигуристки за нарушение антидопинговых правил.
Полностью интервью с Сергеем Белых читайте в понедельник на сайте РИА Новости.
Четверной тулуп не делает Валиеву фаворитом, заявила Тарасова
Вчера, 14:43
 
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Шанхайские драконы
 
Матч-центр
 
