Валиева имеет мировое признание, заявил гендиректор "Шанхайских драконов"

ШАНХАЙ, 8 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости отметил, что популярность российской фигуристки Камилы Валиевой выходит далеко за пределы страны, что доказало ее выступление в Китае.

"Шанхайские драконы" 5 и 7 марта провели вынесенные матчи чемпионата КХЛ против "Сибири" и "Барыса" в рамках проекта KHL World Games. Перед играми, которые состоялись в Шанхае, с прокатами выступила Камила Валиева.

"Она топ-спортсменка, имеет мировое признание. А в Китае Камила и вовсе, вероятно, самая популярная фигуристка. Камила имеет здесь грандиозную фан-базу, сотни фанатов встречали ее в аэропорту Шанхая. Ее статус топ-звезды неоспорим. Мы рассматриваем взаимодействие с Камилой как партнерство двух мощных спортивных брендов", - сказал Белых.

Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. В конце декабря завершилась четырехлетняя дисквалификация фигуристки за нарушение антидопинговых правил.