https://ria.ru/20260308/populjarnost-2079428629.html
Валиева имеет мировое признание, заявил гендиректор "Шанхайских драконов"
Валиева имеет мировое признание, заявил гендиректор "Шанхайских драконов" - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Валиева имеет мировое признание, заявил гендиректор "Шанхайских драконов"
Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости отметил, что популярность российской... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T20:05:00+03:00
2026-03-08T20:05:00+03:00
2026-03-08T20:05:00+03:00
фигурное катание
спорт
камила валиева
шанхайские драконы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046916520_204:59:1080:552_1920x0_80_0_0_fe53459e5e2c33e3d7f595a54e26c69e.jpg
https://ria.ru/20260205/valieva-2072542074.html
https://ria.ru/20260308/tarasova-2079382182.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046916520_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_46ed3db31a48942f8da6b922a5bab6d6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, камила валиева, шанхайские драконы
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Шанхайские драконы
Валиева имеет мировое признание, заявил гендиректор "Шанхайских драконов"
Гендиректор "Шанхайских драконов" Белых: Валиева топ-звезда
ШАНХАЙ, 8 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости отметил, что популярность российской фигуристки Камилы Валиевой выходит далеко за пределы страны, что доказало ее выступление в Китае.
"Шанхайские драконы" 5 и 7 марта провели вынесенные матчи чемпионата КХЛ против "Сибири" и "Барыса" в рамках проекта KHL World Games. Перед играми, которые состоялись в Шанхае, с прокатами выступила Камила Валиева.
"Она топ-спортсменка, имеет мировое признание. А в Китае Камила и вовсе, вероятно, самая популярная фигуристка. Камила имеет здесь грандиозную фан-базу, сотни фанатов встречали ее в аэропорту Шанхая. Ее статус топ-звезды неоспорим. Мы рассматриваем взаимодействие с Камилой как партнерство двух мощных спортивных брендов", - сказал Белых.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. В конце декабря завершилась четырехлетняя дисквалификация фигуристки за нарушение антидопинговых правил.
Полностью интервью с Сергеем Белых читайте в понедельник на сайте РИА Новости.