Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН предложили создавать генетические паспорта для северных оленей, чтобы повышать эффективность селекции животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"Ученые СПб ФИЦ РАН предлагают организовать точный и постоянный учет происхождения северных оленей - создание генетических паспортов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что этот шаг может помочь в решении проблем, с которыми сталкивается сегодня сфера селекции северных оленей в России

"Генетический паспорт - это запись в племенной книге, включающая породу, пол, возраст, индивидуальный номер животного и его генетический код (ДНК)", - пояснил главный научный сотрудник отдела животноводства и рационального природопользования Арктики СПб ФИЦ РАН Александр Южаков, слова которого приводятся в сообщении.