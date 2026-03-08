https://ria.ru/20260308/pasporta-2079322259.html
Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей
Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей
Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей
Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН предложили создавать генетические паспорта для северных оленей, чтобы повышать...
2026-03-08
2026-03-08T06:52:00+03:00
2026-03-08T06:52:00+03:00
Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН предложили создавать генетические паспорта для северных оленей, чтобы повышать эффективность селекции животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Ученые СПб ФИЦ РАН
предлагают организовать точный и постоянный учет происхождения северных оленей - создание генетических паспортов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что этот шаг может помочь в решении проблем, с которыми сталкивается сегодня сфера селекции северных оленей в России
.
"Генетический паспорт - это запись в племенной книге, включающая породу, пол, возраст, индивидуальный номер животного и его генетический код (ДНК)", - пояснил главный научный сотрудник отдела животноводства и рационального природопользования Арктики СПб ФИЦ РАН Александр Южаков, слова которого приводятся в сообщении.
Для создания паспортов предлагается использовать специализированное программное обеспечение, которое сегодня успешно применяется в других отраслях животноводства.