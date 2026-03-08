Рейтинг@Mail.ru
Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей - РИА Новости, 08.03.2026
06:52 08.03.2026
Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей
Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей - РИА Новости, 08.03.2026
Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей
Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН предложили создавать генетические паспорта для северных оленей, чтобы повышать... РИА Новости, 08.03.2026
россия
российская академия наук
россия
Новости
россия, российская академия наук
Россия, Российская академия наук
Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей

РИА Новости: в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН предложили создавать генетические паспорта для северных оленей, чтобы повышать эффективность селекции животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Ученые СПб ФИЦ РАН предлагают организовать точный и постоянный учет происхождения северных оленей - создание генетических паспортов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что этот шаг может помочь в решении проблем, с которыми сталкивается сегодня сфера селекции северных оленей в России.
"Генетический паспорт - это запись в племенной книге, включающая породу, пол, возраст, индивидуальный номер животного и его генетический код (ДНК)", - пояснил главный научный сотрудник отдела животноводства и рационального природопользования Арктики СПб ФИЦ РАН Александр Южаков, слова которого приводятся в сообщении.
Для создания паспортов предлагается использовать специализированное программное обеспечение, которое сегодня успешно применяется в других отраслях животноводства.
РоссияРоссийская академия наук
 
 
