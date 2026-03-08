Российские паралимпийцы довольны формой на Паралимпиаде, заявил Куснирович

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, которая является экипировщиком сборных России, Михаил Куснирович заявил РИА Новости, что российские спортсмены довольны формой для выступления на Паралимпийских играх в Италии.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.