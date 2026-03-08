Рейтинг@Mail.ru
Российские паралимпийцы довольны формой на Паралимпиаде, заявил Куснирович - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
19:53 08.03.2026
Российские паралимпийцы довольны формой на Паралимпиаде, заявил Куснирович
Российские паралимпийцы довольны формой на Паралимпиаде, заявил Куснирович - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Российские паралимпийцы довольны формой на Паралимпиаде, заявил Куснирович
Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, которая является экипировщиком сборных России, Михаил Куснирович заявил РИА Новости, что... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
спорт, россия, италия, милан, михаил куснирович, bosco di ciliegi, паралимпийский комитет россии (пкр)
Спорт, Россия, Италия, Милан, Михаил Куснирович, Bosco di Ciliegi, Паралимпийский комитет России (ПКР)
Российские паралимпийцы довольны формой на Паралимпиаде, заявил Куснирович

Экипировщик сборной РФ заявил, что паралимпийцы довольны формой для Игр в Италии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги IPC и ПКР
Флаги IPC и ПКР. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, которая является экипировщиком сборных России, Михаил Куснирович заявил РИА Новости, что российские спортсмены довольны формой для выступления на Паралимпийских играх в Италии.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
"Пока отзывов из-за рубежа на форму наших паралимпийцев не было. Мне неловко самому про себя говорить. Я видел реакцию нашей паралимпийской сборной - они очень довольны, это важно", - сказал Куснирович.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
Прибывшие на Паралимпиаду туристы рассказали, как проводят время
Спорт Россия Италия Милан Михаил Куснирович Bosco di Ciliegi Паралимпийский комитет России (ПКР)
 
