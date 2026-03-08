Рейтинг@Mail.ru
Холлоуэй уступил Оливейре в бою за пояс "Самого опасного ублюдка"
Единоборства
 
08:23 08.03.2026
Холлоуэй уступил Оливейре в бою за пояс "Самого опасного ублюдка"
Холлоуэй уступил Оливейре в бою за пояс "Самого опасного ублюдка" - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Холлоуэй уступил Оливейре в бою за пояс "Самого опасного ублюдка"
Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй не смог победить бразильца Чарльза Оливейру в рамках главного события 326-го номерного турнира... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
единоборства
спорт
макс холлоуэй
чарльз оливейра
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
спорт, макс холлоуэй, чарльз оливейра, ufc, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Спорт, Макс Холлоуэй, Чарльз Оливейра, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА)
Холлоуэй уступил Оливейре в бою за пояс "Самого опасного ублюдка"

Холлоуэй уступил Оливейре в главном бою турнира UFC 326

© UFC EurasiaОфициальный постер турнира UFC 326
Официальный постер турнира UFC 326 - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© UFC Eurasia
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй не смог победить бразильца Чарльза Оливейру в рамках главного события 326-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Бой бывших чемпионов лиги прошел в Лас-Вегасе и закончился победой представителя Бразилии единогласным решением судей. На кону стоял пояс "Самого опасного ублюдка" (BMF), который во второй раз защищал Холлоуэй.
Бойцы уже встречались в 2015 году, и тогда досрочную победу одержал представитель США.
Холлоуэю 34 года. В профессиональной карьере он одержал 27 побед и потерпел девять поражений. В активе 36-летнего Оливейры теперь 37 побед и 11 поражений (один бой признан несостоявшимся).
