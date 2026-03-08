Холлоуэй уступил Оливейре в бою за пояс "Самого опасного ублюдка"

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй не смог победить бразильца Чарльза Оливейру в рамках главного события 326-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой бывших чемпионов лиги прошел в Лас-Вегасе и закончился победой представителя Бразилии единогласным решением судей. На кону стоял пояс "Самого опасного ублюдка" (BMF), который во второй раз защищал Холлоуэй.

Бойцы уже встречались в 2015 году, и тогда досрочную победу одержал представитель США.