ОАЭ находятся в состоянии обороны против агрессии Ирана, заявили в МИД

ДУБАЙ, 8 мар - РИА Новости. МИД ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии обороны против "агрессии со стороны Ирана" и сохраняет за собой право защищать суверенитет и безопасность.

"ОАЭ не стремятся к втягиванию в конфликты или эскалации. Однако ОАЭ подтверждают свое полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности, а также для обеспечения безопасности своих граждан и жителей в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - говорится в заявлении.