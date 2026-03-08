ОАЭ находятся в состоянии обороны против агрессии Ирана, заявили в МИД

ДУБАЙ, 8 мар - РИА Новости. МИД ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии обороны против "агрессии со стороны Ирана" и сохраняет за собой право защищать суверенитет и безопасность.
"Объединенные Арабские Эмираты заявляют, что находятся в состоянии обороны в ответ на жестокую и ничем не спровоцированную иранскую агрессию, которая включала запуск более 1400 баллистических ракет и беспилотников по объектам инфраструктуры и гражданскому населению, что привело к гибели и ранениям мирных жителей", - говорится в официальном заявлении ведомства.
"ОАЭ не стремятся к втягиванию в конфликты или эскалации. Однако ОАЭ подтверждают свое полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности, а также для обеспечения безопасности своих граждан и жителей в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - говорится в заявлении.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.