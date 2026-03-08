Рейтинг@Mail.ru
Непряева стала четвертой в "разделке" на этапе Кубка мира
Лыжные гонки
 
13:33 08.03.2026
Непряева стала четвертой в "разделке" на этапе Кубка мира
Непряева стала четвертой в "разделке" на этапе Кубка мира
Российская лыжница Дарья Непряева заняла четвертое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Непряева показала свой лучший результат на этапах Кубка мира

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла четвертое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.
Победу в "разделке" одержала шведка Фрида Карлссон с результатом 25 минут 57,6 секунды. Второй стала ее соотечественница Линн Сван (отставание - 4,1 секунды), тройку замкнула американка Джессика Диггинс (+6,2). Непряева преодолела дистанцию за 26 минут 14,1 секунды и отстала от Карлссон на 16,5 секунды.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Большунов выиграл масс-старт на 50 километров на чемпионате России
Вчера, 10:00
23-летняя Непряева показала свой наивысший результат за время выступлений на Кубке мира.
Позже в воскресенье состоится мужская "разделка" с участием Савелия Коростелева.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Коростелев, Непряева и Никита Денисов.
Алина Кудисова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Собака бросилась под ноги лыжницам в марафоне на чемпионате России
7 марта, 09:10
 
Лыжные гонки, Спорт, Джессика Диггинс, Дарья Непряева, Фрида Карлссон, Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
