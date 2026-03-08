Непряева стала четвертой в "разделке" на этапе Кубка мира

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла четвертое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.
Победу в "разделке" одержала шведка Фрида Карлссон с результатом 25 минут 57,6 секунды. Второй стала ее соотечественница Линн Сван (отставание - 4,1 секунды), тройку замкнула американка Джессика Диггинс (+6,2). Непряева преодолела дистанцию за 26 минут 14,1 секунды и отстала от Карлссон на 16,5 секунды.
23-летняя Непряева показала свой наивысший результат за время выступлений на Кубке мира.
Позже в воскресенье состоится мужская "разделка" с участием Савелия Коростелева.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Коростелев, Непряева и Никита Денисов.