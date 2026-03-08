Непряева стала четвертой в "разделке" на этапе Кубка мира

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла четвертое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.

23-летняя Непряева показала свой наивысший результат за время выступлений на Кубке мира.

Позже в воскресенье состоится мужская "разделка" с участием Савелия Коростелева.