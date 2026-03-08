Рейтинг@Mail.ru
Названы наиболее популярные весной экскурсионные туры по России
Туризм
 
09:39 08.03.2026 (обновлено: 16:20 08.03.2026)
Названы наиболее популярные весной экскурсионные туры по России
Названы наиболее популярные весной экскурсионные туры по России - РИА Новости, 08.03.2026
Названы наиболее популярные весной экскурсионные туры по России
Калининградская область, Северный Кавказ, Байкал, Санкт-Петербург и города Золотого кольца являются самыми популярными направлениями для экскурсионного отдыха у РИА Новости, 08.03.2026
Названы наиболее популярные весной экскурсионные туры по России

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Калининградская область, Северный Кавказ, Байкал, Санкт-Петербург и города Золотого кольца являются самыми популярными направлениями для экскурсионного отдыха у россиян этой весной, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора "Алеан".
"В сегменте экскурсионных туров (проживание и экскурсионное обслуживание) самыми популярными направлениями путешествий на весну остаются Калининградская область (22% от всего объема бронирований экскурсионных туров по России), Северный Кавказ (18%), Байкал (13%), Золотое кольцо (13%), Санкт-Петербург (8%)", - сказали в "Алеан".
Женщина с ребенком катаются на самокате на улице Красная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Названы популярные места отдыха россиян на 8 Марта
7 марта, 07:33
По данным туроператора, спрос на весенние поездки в 2026 году по России снизился на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Однако отмечается, что все больше путешественников покупает тур незадолго до поездки.
"Поэтому возможно, что мы будем наблюдать отложенный спрос, и весенние туры будут активнее бронировать за неделю-полторы недели до заезда", - сказали в "Алеан".
Помимо экскурсионных туров, россияне весной активно выбирают санаторно-курортный отдых. Так, среди популярных направлений в топ вошли курорты Кавказских Минеральных Вод (39% бронирований) и Краснодарского края (33%).
"Спрос на Кавказские Минеральные Воды опережает черноморские курорты, потому что весна - популярное время для оздоровительных поездок, и самым востребованным направлением санаторно-курортного лечения в России остаются здравницы Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, Пятигорска", - сказали в "Алеан".
Виды округа Булеленг на севере Бали - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристы продолжают ехать на Бали на фоне конфликта на Ближнем Востоке
5 марта, 22:34
 
Туризм
 
 
