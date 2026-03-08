Названы наиболее популярные весной экскурсионные туры по России

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Калининградская область, Северный Кавказ, Байкал, Санкт-Петербург и города Золотого кольца являются самыми популярными направлениями для экскурсионного отдыха у россиян этой весной, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора "Алеан".

По данным туроператора, спрос на весенние поездки в 2026 году по России снизился на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Однако отмечается, что все больше путешественников покупает тур незадолго до поездки.

"Поэтому возможно, что мы будем наблюдать отложенный спрос, и весенние туры будут активнее бронировать за неделю-полторы недели до заезда", - сказали в "Алеан".

Помимо экскурсионных туров, россияне весной активно выбирают санаторно-курортный отдых. Так, среди популярных направлений в топ вошли курорты Кавказских Минеральных Вод (39% бронирований) и Краснодарского края (33%).