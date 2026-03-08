https://ria.ru/20260308/napravlenija-2079337299.html
Названы наиболее популярные весной экскурсионные туры по России
Названы наиболее популярные весной экскурсионные туры по России
Калининградская область, Северный Кавказ, Байкал, Санкт-Петербург и города Золотого кольца являются самыми популярными направлениями для экскурсионного отдыха у
2026-03-08T09:39:00+03:00
2026-03-08T09:39:00+03:00
2026-03-08T16:20:00+03:00
Названы наиболее популярные весной экскурсионные туры по России
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Калининградская область, Северный Кавказ, Байкал, Санкт-Петербург и города Золотого кольца являются самыми популярными направлениями для экскурсионного отдыха у россиян этой весной, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора "Алеан".
"В сегменте экскурсионных туров (проживание и экскурсионное обслуживание) самыми популярными направлениями путешествий на весну остаются Калининградская область
(22% от всего объема бронирований экскурсионных туров по России
), Северный Кавказ
(18%), Байкал
(13%), Золотое кольцо (13%), Санкт-Петербург
(8%)", - сказали в "Алеан".
По данным туроператора, спрос на весенние поездки в 2026 году по России снизился на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Однако отмечается, что все больше путешественников покупает тур незадолго до поездки.
"Поэтому возможно, что мы будем наблюдать отложенный спрос, и весенние туры будут активнее бронировать за неделю-полторы недели до заезда", - сказали в "Алеан".
Помимо экскурсионных туров, россияне весной активно выбирают санаторно-курортный отдых. Так, среди популярных направлений в топ вошли курорты Кавказских Минеральных Вод (39% бронирований) и Краснодарского края
(33%).
"Спрос на Кавказские Минеральные Воды опережает черноморские курорты, потому что весна - популярное время для оздоровительных поездок, и самым востребованным направлением санаторно-курортного лечения в России остаются здравницы Кисловодска
, Ессентуков
, Железноводска
, Пятигорска", - сказали в "Алеан".