Футбол
Футбол
 
16:13 08.03.2026 (обновлено: 16:21 08.03.2026)
Александра Мостового удивило поражение "Зенита" в матче с "Оренбургом"
Александра Мостового удивило поражение "Зенита" в матче с "Оренбургом"
Поражение петербургского "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата страны с "Оренбургом" удивило, проблемы внутреннего характера не могут служить оправданием для... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/zenit-2079374731.html
Александра Мостового удивило поражение "Зенита" в матче с "Оренбургом"

Мостовой: никакие проблемы "Зенита" не могут оправдать поражение от "Оренбурга"

Александр Мостовой
Александр Мостовой
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Мостовой. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Поражение петербургского "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата страны с "Оренбургом" удивило, проблемы внутреннего характера не могут служить оправданием для обладающей завидным подбором высококлассных игроков команды, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России Александр Мостовой.
Петербуржцы в воскресенье в гостях уступили одному из аутсайдеров турнира - 1:2. "Зенит" вел со счетом 1:0, но во втором тайме пропустил два мяча. На девятой минуте защитник "Зенита" Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. В компенсированное время пенальти не смог забить полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой, угодивший в перекладину.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 марта 2026 • начало в 12:00
Завершен
Оренбург
2 : 1
Зенит
62‎’‎ • Эмил Ценов
85‎’‎ • Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
12‎’‎ • Александр Соболев
(Джонатан)
"Я удивлен поражением "Зенита". "Краснодар" сейчас в боевом настроении должен выйти на матч с "Рубином" и просто гнать вперед, у них есть хороший шанс оторваться от конкурента. Чемпионат России становится все интереснее и интереснее", - сказал Мостовой.
«
"Зенит" обладает отличным подбором сильных футболистов, но то, что происходит с командой, знают только те, кто находится внутри коллектива. С одной стороны, выстроить игру легко, с другой - играть хотят все. А сразу всех в состав не поставишь. Хорошо, что у них есть сильные иностранцы, но возникает недовольство у тех футболистов, кто не выходит на поле. Но это, конечно, не оправдание, потому что "Зенит" с таким составом должен обыгрывать "Оренбург", - добавил собеседник агентства.
Имеющий в своем активе 42 очка "Зенит" упустил возможность обойти "Краснодар" (43) и возглавить турнирную таблицу. Южане в воскресенье в Казани встретятся с "Рубином".
"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа
