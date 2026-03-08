Александра Мостового удивило поражение "Зенита" в матче с "Оренбургом"

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Поражение петербургского "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата страны с "Оренбургом" удивило, проблемы внутреннего характера не могут служить оправданием для обладающей завидным подбором высококлассных игроков команды, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России Александр Мостовой.