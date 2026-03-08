Александра Мостового удивило поражение "Зенита" в матче с "Оренбургом"

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Поражение петербургского "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата страны с "Оренбургом" удивило, проблемы внутреннего характера не могут служить оправданием для обладающей завидным подбором высококлассных игроков команды, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России Александр Мостовой.
Петербуржцы в воскресенье в гостях уступили одному из аутсайдеров турнира - 1:2. "Зенит" вел со счетом 1:0, но во втором тайме пропустил два мяча. На девятой минуте защитник "Зенита" Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. В компенсированное время пенальти не смог забить полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой, угодивший в перекладину.
"Зенит" обладает отличным подбором сильных футболистов, но то, что происходит с командой, знают только те, кто находится внутри коллектива. С одной стороны, выстроить игру легко, с другой - играть хотят все. А сразу всех в состав не поставишь. Хорошо, что у них есть сильные иностранцы, но возникает недовольство у тех футболистов, кто не выходит на поле. Но это, конечно, не оправдание, потому что "Зенит" с таким составом должен обыгрывать "Оренбург", - добавил собеседник агентства.
Имеющий в своем активе 42 очка "Зенит" упустил возможность обойти "Краснодар" (43) и возглавить турнирную таблицу. Южане в воскресенье в Казани встретятся с "Рубином".