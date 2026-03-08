Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 08.03.2026 (обновлено: 12:42 08.03.2026)
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожили более 345 военных ВСУ, танк, БМП и 3 БТР, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 08.03.2026
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 345 военных в зоне действия "Центра"

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожили более 345 военных ВСУ, танк, БМП и 3 БТР, сообщило в воскресенье Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении министерства.
ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Красноярское, Кучеров Яр, Матяшево Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области, добавило МО.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин "Казак" и десять автомобилей", - уточнило Минобороны.
Министерство отметило, что также ВС РФ уничтожили три артиллерийских орудия, включая 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего.
Заголовок открываемого материала