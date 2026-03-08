Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожили более 345 военных ВСУ, танк, БМП и 3 БТР, сообщило в воскресенье Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении министерства.

ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ , бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Красноярское, Кучеров Яр, Матяшево Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области , добавило МО.

"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин "Казак" и десять автомобилей", - уточнило Минобороны.