Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2026
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожили более 345 военных ВСУ, танк, БМП и 3 БТР, сообщило в воскресенье
2026-03-08T12:14:00+03:00
2026-03-08T12:14:00+03:00
2026-03-08T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
россия
днепропетровская область
Новости
ru-RU
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожили более 345 военных ВСУ, танк, БМП и 3 БТР, сообщило в воскресенье Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении министерства.
ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ
, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Красноярское, Кучеров Яр, Матяшево Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области
, добавило МО.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин "Казак" и десять автомобилей", - уточнило Минобороны.
Министерство отметило, что также ВС РФ уничтожили три артиллерийских орудия, включая 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего.