Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Во встрече второго раунда россиянин, получивший 11-й номер посева, одержал победу над чилийцем Алехандро Табило со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.
Соперником Медведева в третьем круге станет аргентинец Себастьян Баэс.
Ранее Медведев, а также его соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе. Все три теннисиста не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории ATP 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ и прибыли в Лос-Анджелес 3 марта, за день до старта соревнования. Спортсмены добирались из Омана в США транзитом через Стамбул. 5 марта Хачанов сообщил, что из-за тяжелой логистики они приехали на турнир усталыми и измотанными.