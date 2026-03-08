Рейтинг@Mail.ru
09:07 08.03.2026
Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
спорт, индиан-уэллс, сша, дубай
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, США, Дубай
Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Медведев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

© Getty Images/Clive BrunskillДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Getty Images/Clive Brunskill
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Во встрече второго раунда россиянин, получивший 11-й номер посева, одержал победу над чилийцем Алехандро Табило со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.
Соперником Медведева в третьем круге станет аргентинец Себастьян Баэс.
Ранее Медведев, а также его соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе. Все три теннисиста не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории ATP 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ и прибыли в Лос-Анджелес 3 марта, за день до старта соревнования. Спортсмены добирались из Омана в США транзитом через Стамбул. 5 марта Хачанов сообщил, что из-за тяжелой логистики они приехали на турнир усталыми и измотанными.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Покинувшие Дубай российские теннисисты прибыли в Лос-Анджелес
4 марта, 22:37
 
ТеннисСпортИндиан-УэллсСШАДубай
 
